DSİ'den ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, KOP Mavi Tünel Sulamaları kapsamında yürütülen KOS 1,2,3 sulamalarının 72 bin 650 dekar tarım arazisine su verecek olan kısmının tamamlandığını bildirdi.

Aydın yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün modern sulama tesisleri inşa ederek sulamada su tasarrufu sağlama ve tarımda ürün verimliliğini artırma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Konya'da sulama şebekelerinin modernizasyonu konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projesi (KOP) Mavi Tünel Sulamaları kapsamında yürütülen KOS 1,2,3 sulamalarının 72 bin 650 dekar tarım arazisine su verecek olan kısmı tamamlandı. İş kapsamında 226 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi, muhtelif tipte 983 adet sanat yapısı, 10 kilometre uzunluğunda tahliye kanalı inşa edildi. 10-12 Kasım tarihlerinde DSİ Genel Müdürlüğü teknik heyetince incelemelerde bulunularak geçici kabulü yapılan tesis, mavi regülatörden gelen ve Apa- Hotamış İletim Kanalı (AHİ) 33. kilometresine inşa edilen su alma yapısından aldığı suyu toprakla buluşturacak."

Aydın, Çumra, İçeriçumra, Alibeyhüyüğü, Dineksaray, Doğanlı ve Apa'da bulunan yaklaşık 73 bin dekar tarım arazisinin modern sulama şebekesine kavuşturulduğu için mutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konya Ovası'nda toprağın suyla buluşturulması kadar, suyun tasarruflu kullanılması da önem arz ediyor. Projelerimiz, Konya Kapalı Havzası'na suyu getirmek ve getirdiğimiz suyu tasarruflu bir şekilde kullanmak üzerine kurulu. Yeni sulama sezonunda tarım arazilerine su vermesi planlanan tesisin, 2019 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına 817,5 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı sağlaması ayrıca 7 bin kişiye de istihdam olanağı sunması hedefleniyor."