DSİ, Eskişehir'deki Sakarbaşı Kaynağı'nı koruma altına aldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yer alan Sakarbaşı Kaynağı'nı içme suyu kaynağı olarak koruma altına aldı.

DSİ'nin "Sakarbaşı Kaynağı Koruma Alanı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarbaşı Kaynağı'ndan hali hazırda Çifteler ilçesi için içme, kullanma ve endüstri suyu temin edilirken, Eskişehir için içme suyu temin projesi devam ediyor.

Sakarbaşı Kaynağı'nın bulunduğu alan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Eskişehir başta olmak üzere Çifteler ilçesi ve başka yerleşim birimleri için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alındı.

Kaynağın etrafında mutlak koruma alanı, birinci derece koruma alanı ve ikinci derece koruma alanının sınırları da belirlendi. Kaynağa en yakın noktada belirlenen mutlak koruma alanında hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.