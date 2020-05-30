DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu. Yıldız, bölgelerde bulunan aktif projeleri ve bitirmiş çalışmaların denetlemesini gerçekleştirdi.

Rize Taşlıdere Vadisi Islahı kapsamında devam eden ıslah çalışma alanlarında inceleme yapan Genel Müdür Yıldız, DSİ Trabzon Bölge Müdürvekili Emre Akçalı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Proje kapsamında Türkiye' de ilk kez Rize ilinde yapılan Geçirgen tersip bentlerini de yerinde inceleyen Yıldız, yukarı havzalarda yapılan bu tür yapıların rusubat ve odunsu materyalleri tuzaklayarak mansapta olası taşkınları büyük ölçüde önlediğini ifade etti. Rize'nin ardından Trabzon'a geçen Genel Müdür Yıldız, Trabzon Bölge Müdürlüğü kampüsünde tamamlanan Dünyanın ilk "İnteraktif Taşkın Müzesini gezdi. Trabzon'dan Bayburt'a geçen Yıldız, Bayburt Demirözü sulaması ve Bayburt Çoruh vadisi Islahı inşaat alanlarında inceledi

Rize, Trabzon ve Bayburt temaslarının ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bugün ekibimiz ile birlikte ilk olarak Rize Taşlıdere Vadisi Islahı kapsamında devam eden çalışma alanlarında incelemede bulunduk, Trabzon Bölge Müdürlüğü kampüsünde tamamlanan Dünyanın ilk "İnteraktif Taşkın Müzesi" ni ve taşkın mobil koordinasyon aracını gezdik ve son olarak Bayburt'ta Demirözü Sulaması ve Çoruh vadisi Islahı inşaat alanlarında incelemede bulunduk. Karadeniz ülkemizin en çok ve en yoğun alan bölgesi bundan dolayı özellikle sahil bandında taşkın kontrol çalışmalarımız devam ediyor. 2003 yılından bugüne kadar Rize ilimizde 58 dere ıslahını tamamladık. Yapılan ıslah çalışmaları ile Rize şehir merkezi, 103 adet yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Ülkemizde ilk kez Rize ili Güneysu ilçesinde geçirgen tersip bendi uygulaması yaptık. Bu tesisler yerleşim yerlerinin emniyet supabı olarak nitelendirilecek kilit tesislerdir. Yukarı havzadan gelen rusubat ve odunsu materyalleri tuzaklayarak mansaptaki yerleşim yerlerini taşkından koruyan bu tür yapıların Ülke sathında yaygınlaştırılması çalışmalarına başladık" dedi.

Trabzon'da 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 99 dere ıslahı ile; Trabzon şehir merkezi, 196 adet yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu belirten Yıldız, "Bilindiği üzere Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunuyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmaları kapsamında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan, 'Taşkın Müzesi'ni tamamlandık. Ülkemize hayırlı olsun. Ayrıca Trabzon Bölgede Ülkemizin ilk mobil taşkın koordinasyon merkezi de ziyaret ettik. Bilindiği üzere ülkemizin ilk mobil taşkın koordinasyon merkezini tamamen idari imkanlarla atıl bir konteynerdan dönüştürdüğümüz, kriz masası görevini gören mobil bir araçtır" diye konuştu.

Yıldız açıklamasının devamında, "Bugün yine Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim, Ak Parti Bayburt Milletteki Sayın Fetani Battal ile birlikte Bayburt'ta Demirözü Sulaması ve Çoruh vadisi Islahı inşaat alanlarında incelemede bulunduk. Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı ile Bayburt şehir merkezi taşkın hasarlarından korunacaktır. Şehrin çehresini değişecektir. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan Bayburt ilimizde sulamanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bayburt ilimizin münbit topraklarını suya kavuşturmak için de DSİ olarak 2003 yılından bugüne kadar 7 adet baraj tamamlanmış olup, toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar 12 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 160 bin 520 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar arazi olmak üzere toplam 163 bin 20 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 91 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bugün inceleme yaptığımız Bayburt Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır" dedi.

(İHA)