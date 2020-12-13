DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var - Son Dakika

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var

13.12.2020 08:01

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı. Yağışlarla birlikte şubat ayından itibaren barajlarda doluluğun artacağını belirten Kasap, İSKİ Genel Müdürlüğü'yle yaptıkları çalışma sonucunda Melen dışındaki barajların da devreye alınacağını duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Meclis'te milletvekillerine şu bilgileri verdi;

"MELEN'DEKİ ÇATLAK GİDERİLİYOR"

"Melen Barajı ilk planlama esnasında kil çekirdekli kaya dolgu olarak düşünülmüş aslında, ama o bölgede uygun kil bulunamamış, kaya da bulunamamış. Dolayısıyla ön yüzü beton kaplı kayaya dönülmüş, onda da birtakım engeller oluşmuş. Biz bunu o zaman görmüş olsaydık, gerekli tedbirler alınırdı. Sağ sahilde biraz sıkıntı var. 3 tane çatlak var. Arka tarafına bir dolgu yaparak bunu neticelendireceğiz. 3 boyutlu analizleri yapıldı, herhangi bir sıkıntı görülmedi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN MELEN VE YAPACAĞIMIZ DİĞER BARAJLAR"

Hemen hemen her on yılda bir bu kuraklık yaşanıyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul'da 3 ay kadar daha su var. Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen'le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen'i bitireceğiz."

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var

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Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var - Son Dakika


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