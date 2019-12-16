DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

6 saat önce

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı.

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor., System.String[]

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - ANKARA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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