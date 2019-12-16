DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Son Dakika

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DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
6 saat önce
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - ANKARA
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