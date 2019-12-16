DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü

6 saat önce

Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri teknik incelemenin ardından yangının çıkış nedenini tespit edecek.

Ankara güne yangınla uyandı. Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında yangın çıktı. Yangın ikinci ve dördüncü katlara da sirayet edince alevler büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Sabah işe gelen personeller binadan tahliye edildi. DSİ çalışanları yangının çıktığı blok çevresinden uzaklaştırıldı. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı merkezde soğutma ve duman boşaltma çalışmaları sürerken bir itfaiye erinin hortuma takılıp düştüğü, hafif şekilde yaralandığı bilgisine de ulaşıldı. İtfaiye erine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. DSİ yetkilileri de itfaiye erlerinden bilgi aldı. Yangının çıktığı katlarda makam odalarının bulunduğu öğrenildi. DSİ'de kritik görevlerde bulunan personeller haricinde diğer çalışanların evlerine gönderildiği de öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, teknik incelemenin ardından belli olacak.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü

Devlet Su İşleri, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın
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