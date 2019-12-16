DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (5) - Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (5)

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi.

DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (5)

Devlet Su İşleri, Çankaya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:31 Kaynak: AA
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