DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu

28.06.2022 10:50
DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, "Felaketlerin yaşanmaması için geçen yıldan beri alınmakta olan tedbirler önemli ölçüde ilerledi.

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, "Felaketlerin yaşanmaması için geçen yıldan beri alınmakta olan tedbirler önemli ölçüde ilerledi. Miktar olarak geçen seneye yakın yağış oldu fakat o taşkınlar yok; çünkü yatak genişliğini 28 metreden 70 metreye çıkardık. Bu çalışmaların selin önlenmesinde ve önemli hasar olmadan şu an itibarıyla atlatılmasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DSİ Genel Müdürü Akca, Kastamonu'da taşkın yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde incelemelerde bulundu. DHA'ya konuşan Akca, selin artık bugünün ve geleceğin en büyük gerçeklerinden olduğunu söyledi. Bozkurt başta olmak üzere bazı bölgelerde geçen yıla benzer sel tehdidinin oluştuğunu belirten Akca, "İnşallah bu sel felaketi bugün geçmiş bitmiştir, diye ümit ediyoruz. Bu felaketlerin yaşanmaması için geçen yıldan beri alınmakta olan tedbirler önemli ölçüde ilerledi. Bunun ötesinde DSİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz cuma gününden bu yana kritik noktalarda sele yol açabilecek engelleri, önemli sorunları 40-50 iş makinesiyle yönlendirerek çalıştılar. Bu çalışmaların da selin önlenmesinde ve önemli bir hasar olmadan şu an itibarıyla atlatılmasında çok etkili olduğunu, çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge için alınmakta olan önlemler devam ediyor. Geçen senden itibaren başlanmış olan taşkın koruma tesisleri devam ettiriliyor" diye konuştu.

'YATAK GENİŞLİĞİNİ ARTIRDIK'

DSİ Genel Müdürü Akca, taşkın koruma tesislerinin yanı sıra 'yukarı havza' tedbirlerini de aldıklarını belirterek, "Havzanın üst kısımlarında su daha toprakta akarken birtakım maddeleri sürüklemesini önlenmesi, suyun oralarda geciktirilmesi dolayısıyla hızlı şekilde toplanıp büyük bir selin ortaya çıkarmaması için gereken tedbirler planlanıyor. Su bentleri gibi tesisler, mevcut taşkın koruma tesisleriyle birleştikten sonra sel açısından bölgelerimizi daha emniyete alacaklarını ümit ediyoruz. Taşkın tesislerimiz yıl boyunca bölgedeki personellerimiz tarafından zaman zaman gözden geçirilerek, denetlenerek akışa engel; sele yol açabilecek ne kadar bozulma, yapılarda tahribatlar varsa bunlar belli periyotlarda gözden geçirilerek sele daha hazırlıklı, daha az riske yakalanmayı hedefliyoruz. İnşallah bunları da başaracağız. Geçen seneyle kıyaslandığında çok şükür bu sene o yaşadığımız tabloları yaşamadık. Miktar olarak geçen seneye yakın bir sel oldu fakat o taşkınlar yok; çünkü yatak genişliğini bir defa genişlettik, 28 metreden 70 metreye çıkardık. Bu kapsamdaki tesislerin inşaatı devam ediyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Akca: Tedbirler etkili oldu - Son Dakika

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