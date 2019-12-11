DSİ Genel Müdürü Aydın AA'nın

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektikleri fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere verilen iftar yemeğini görüntüleyen Mustafa Hassona'ya ait "Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafı seçen Aydın, "yaşam" kategorisinde de " Harran'da yaşam" isimli fotoğrafa oy verdi. Halil Fidan'a ait fotoğrafta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerdeki yaşamı konu alınıyor.

Aydın, "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafı tercih etti. Mustafa Yalçın'a ait fotoğrafta, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile Türkiye'nin karşılaşmasında Türk futbolcularca verilen asker selamı yer alıyor.