DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Aydın: 'Adanamızın yanındayız' - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız"

6 saat önce

DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, yağışlar nedeniyle sular altında kalan Adana'daki incelemeleri sırasında, "Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DSİ Genel Müdürü Aydın:

DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, yağışlar nedeniyle sular altında kalan Adana'daki incelemeleri sırasında, "Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Aydın, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu.


Vali Demirtaş ve Aydın'ın ziyaretlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve DSİ 6. Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet de eşlik etti.


Öncelikle Sarıçam Deresi'nde incelemelerde bulunan ve yapılması gerekenler hakkında ilgililerle görüş alışverişinde bulunan heyet daha sonra PTT Evleri Mahallesi'ndeki su kanalının bulunduğu alana giderek yağış sonrasındaki durumu yerinde inceledi.


Durum tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlardan yetkili arkadaşlarımız hem tarımda hem cadde ve sokaklarda hem de binalardaki hasarların tespitini yapıyorlar. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizler de yapılan çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'da yaptığı açıklamada, "Meydana gelen taşkın afeti ile alakalı gerekli tedbirleri almak ve incelemelerde bulunmak üzere Adana geldik. Taşkına maruz kalan alanlarda incelemeler yaptık. DSİ olarak 30 iş makinası 5 pompa ve 60 personel ile taşkına müdahale edilmiştir. DSİ makina parkı ile yaraları sarmak adına Adana'mızın yanındayız. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - ADANA

Mevlüt Aydın, Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ Genel Müdürü Aydın: "Adanamızın yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]