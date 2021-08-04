DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesinin tamamlandığını belirterek, "Projemizi tamamlayarak hizmete aldık. Bu sayede Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla toprakların su ile buluşturularak vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi dışında, derelerdeki taşkın riskinin de azaltıldığı kaydedildi.

Eskişehir'de son dönemde yapılan su yapılarının artması ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de geliştiğine yer verilen açıklamada, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra, taşkın koruma tesislerinin önem arz ettiğine değinildi.

Açıklamada, "Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesine ilişkin DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu cümlelerine yer verildi:

"Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesini tamamlayarak hizmete aldık. Proje ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Proje ile dipsavak cebri boru ve 55 bin metreküp dolgu imalatı yapıldı. Dolusavak imalatları, vana odası ve su alma yapısı bitirildi ve proje tamamlandı."