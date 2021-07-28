DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yıldız, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile birlikte, Ağustos 2020 tarihinde bölgede yaşanan sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

İlgililerden bilgi alan Yıldız, Şenlikoğlu ile yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereli'de selin izlerinin silinmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a projelere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.