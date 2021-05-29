DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Konya'da Açıklaması - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sulama sistem sulamadan mümkün mertebe kaçınmamız lazım. Tarla içerisinde damlama yağmurlama sistemlerini tercih etmemiz lazım. Tabi suyun daha az olduğu dönemlerde mümkün mertebe buharlaşma kayıplarını önlemek için gece sulamaları yapmamız lazım."dedi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, kendisine eşlik eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile geldiği Konya'nın Hüyük ilçesinde, yapımı geçen yıl tamamlanarak çiftçilerin kullanımına sunulan Çamlıca Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Göleti ve doluluk durumunu inceleyen Yıldız, gölette yapılacak ilave gövde yükseltmesi çalışmalarına ilişkin de yetkililerden alanda bilgiler aldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ tarafından yaptırılan ve 2020 yılında hizmete açılan Çamlıca Göleti'nin bölgede başta çilek olmak üzere değişik ürünlerin ekiminin yapıldığı yaklaşık 500 dekarlık alanı suladığını anımsatarak, yöre için önemine değindi.

Bölgedeki kuraklığa da dikkat çeken Çiğdem, bölgenin beklentisi olan "Göz Hakkı" projesi olarak bilinen Kıreli kapalı sulama sisteminin de bir an önce yatırıma girmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Tarlalarda damlama ya da yağmurlama şeklinde sulanmalı

DSİ Genel Müdürü Yıldız, göletteki incelemelerinin ardından yaşanılan kuraklığa ilişkin olarak, "Bu dönemler periyodik olarak tabi yaşanıyor. Yağışlı dönemler geçiriyoruz, zaman zaman yağışların biraz daha az olduğu dönemleri geçiriyoruz. Bizim tabi depolamalarımızda depoladığımız sular kurak dönemleri de nispeten daha kolay bir şekilde atlatmamıza vesile oluyor. Bugün de burada daha önce yapmış olduğumuz göleti incelemeye geldik, ilave yapacağımız çalışmaları arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz." dedi.

Çiftçilere kuraklığın yaşandığı dönemlerde suyun daha tasarruflu kullanılması çağrısında da bulunan Yıldız, "Sulama sistem sulamadan mümkün mertebe kaçınmamız lazım, tarla içerisinde damlama yağmurlama sistemlerini tercih etmemiz lazım. Tabi suyun daha az olduğu dönemlerde mümkün mertebe buharlaşma kayıplarını önlemek için gece sulamaları yapmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.