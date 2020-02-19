DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda Hatay'a yapılan yatırımları açıkladı Açıklaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hatay'da son 17 yılda 5 baraj, 3 gölet inşa edildiğini bildirildi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'a son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Kente 5 baraj 3 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Bu barajların en önemlilerinden biri Büyük Karaçay Barajı'dır. Temelden yüksekliği 105 metre olan baraj 53,67 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Depolanacak su ile Antakya ve Defne merkez ilçeleri ile Samandağ ilçesi ve 16 mahalleye yıllık 70,64 milyon metreküp içme suyu sağlamıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Hatay'da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj daha inşa ediyor, 1 barajımızı da yükselterek verimliliğini artırıyoruz."

- Reyhanlı Tahtaköprü barajları tamamlandı

Su tutulan ve 9 bin 271 metre kret uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kretine sahip Reyhanlı Barajı'nın inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Aydın, barajın hem Amik Ovası'nda yer alan 600 bin dekar zirai araziyi sulayacağını hem de 200 bin dekar sahayı taşkın zararından koruyacağını belirtti.

Yine bu kapsamda Hatay'da yer alan Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi projesinin kentin kalkınması adına ele alınan en önemli çalışmalar arasında bulunduğunu kaydeden Aydın, "Tahtaköprü Barajı Projesi ile baraj kreti 9 metre yükseltilerek ilave 146 hm3 depolama sağlanacaktır. Proje ile mevcut duruma 346 bin 140 dekar ilave sulama sahası için su temini sağlanarak toplamda 415 bin dekar tarımsal sulama sağlandığı gibi yıllık 20 GW elektrik üretimi de yapılacaktır. Ceyhan Havzası'ndan kılavuzlu ana kanalı vasıtasıyla Asi Havzası'na su aktarımı sağlanacaktır. Tüm bunların yanı sıra projenin taşkın kontrol faydası bulunmaktadır. Tahtaköprü Barajı yükseltilmesi işi kapsamında, ilk kez Ceyhan Nehri'nin suyu Amik Ovası'na ulaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kente çok önemli 12 sulama tesisini inşa ettiklerini vurgulayan Aydın, son 17 yılda inşa edilen sulama tesisleriyle 87 bin 27 dekar araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 67 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı.

Aydın, şu anda inşaat çalışmaları devam eden 14 sulama tesisi projesiyle 133. bin 230 dekar münbit arazinin daha sulamaya açılacağını belirtti.

"Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması"

Suyun temel bir ihtiyaç olduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır."

Bu kapsamda Hatay'da bugüne kadar 4 adet içme suyu tesisi tamamladıklarını ifade eden Aydın, bu tesisler ile şehir merkezine yıllık toplam 94 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini söyledi.

Hatay'ın bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bu kapsamda Hatay'da 78 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek Hatay şehir merkezi ve 74 meskun mahal ve 2 bin 204 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.