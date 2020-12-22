Son dakika haberleri | Yıldız: "DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yıldız: "DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz"

22.12.2020 09:39
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Gelen son dakika haberine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2023 hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2023 hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerini su yapıları ile ihya etmeye, devasa projeler ile yüz yıllık, elli yıllık projeleri yaparak hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye'nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ olarak bizlere düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ'ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.' dedi.

DSİ'nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten Genel Müdür Yıldız "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikardır. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santral işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 66,9 Milyon dekara çıkmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye'de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi milli zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır. 'dedi.

Çevre ve Tabiata Uygun Projeleri Hayata Geçiriyoruz

Suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, kentleşme ve kirlilik, sınırlı su kaynaklarımızın üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir. İlgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından kilit role sahip olan su kaynaklarımızın optimum seviyede değerlendirilmesi çerçevesinde çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmekte olduğunu ifade etti.

Son 18 Yılda 8 Bin 695 Tesisi Hizmete Aldık

DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 18 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız " Bu dönemde ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkanlarımızı seferber ettik ve son 18 yılda yaklaşık 254 milyar Liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 18 yılda; 600 baraj, 423 gölet ve bent, 1.457 sulama tesisi, 253 toplulaştırma projesi, 262 içme suyu tesisi, 21 atıksu tesisi, 590 HES, ve 5.089 taşkın tesisini olmak üzere toplam 8.695 adet tesisi hizmete aldık. Böylece; Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 milyar Lira zirai gelir artışı sağladık. "dedi.

2020 Yılında 791 Milyon Zirai Gelir Artışı Sağladık

2020 yılında ise yaklaşık 10,3 milyar Liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Yıldız,' Bu kapsamda 2020 yılında; 15 baraj, 38 gölet ve bent, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 6 HES, ve 150 taşkın tesisini olmak üzere toplam 333 adet tesisi hizmete aldık. Böylece; Sulamaya açılan alanlar ve toplulaştırma çalışmaları neticesinde çiftçilere yıllık 791 milyon Liralık zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

2021 Yılında 394 Tesisi Daha Hizmete Sunacağız

2021 Yılının Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'Su ve Sulamada Hamle Yılı' ilan edildiğinin altını çizen Genel Müdür Kaya Yıldız,' Bu kapsamda 2021 yılında; 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 16 HES, ve 137 taşkın tesisini olmak üzere toplam 394 adet tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunulacağını açıkladı. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz
Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz
Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz
Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz
Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz
Son dakika haberleri | Yıldız: DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Baraj, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Yıldız: 'DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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