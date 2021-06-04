DSİ Genel Müdürü Yıldız, Batman ve Diyarbakır'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Batman ve Diyarbakır'da DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldız ilk olarak Batman Sol Sahil Sulaması P1 Pompa İstasyonun bulunduğu alanda ve Batman Çayı ıslah alanlarında devam eden çalışma sahasında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, deneme sulamasının da startını verdi.

Yıldız, Batman sağ sahil sulaması ve Diyarbakır Kralkızı- Dicle P3 Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu ile ana kanal yapım işlerinin koordine edildiği şantiyeyi de ziyaret ederek çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptıkları yatırımlarla Batman'ın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakım onarım kapsamında P1 ve P2 Pompa İstasyonlarında iç ihtiyaç ve orta gerilim trafolarının bakım onarımı yapılarak tesislere enerji verilmesi sağlandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Batman Barajının rezervuarından temin edilecek sular ile Diyarbakır ili Silvan ve Bismil ilçeleri dahilinde yer alan sulanabilir arazilerden toplam 178 bin dekar sahanın cazibe ile sulanması amaçlanmaktadır. Batman sağ sahil sulaması ilk ihale kapsamında 60 bin dekar alan sulamaya açılmıştır. Batman sağ sahil sulaması 2. kısım ikmal işi ile de 118 bin dekar alanın sulanması sağlanacaktır. Çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca ana kanal üzerinde eksik kalan muhtelif sanat yapıların tamamlanması amaçlanmaktadır."

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Projesi GAP Eylem Planı kapsamında yer aldığını belirten Yıldız, "Kralkızı-Dicle Projesi kapsamında Diyarbakır ili merkez, Sur, Kayapınar, Bağlar, Ergani, Çınar ve Bismil İlçelerine ait ovalarda 474 bin 910 dekar cazibe, 675 bin 200 dekar pompaj olmak üzere toplam 1 milyon 150 bin 110 dekar alanın sulanması hedeflenmektedir. Dicle Barajından alınacak 111 metreküp saniyede sulama suyu, 23 kilometre uzunluğundaki Kralkızı-Dicle İsale Kanalı aracılığı ile 195 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacaktır. Proje kapsamında yer alan sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkanı, yılda 978 milyon lira ekonomiye katkı sağlanacaktır." bilgisini paylaştı.

DSİ Genel Müdürü Yıldız'a incelemelerinde, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel ve Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan, Batman Şube Müdürü Kerem Aydın ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.