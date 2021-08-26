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DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması

26.08.2021 12:21
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda kalıcı ıslah çalışmaları yapılacağını belirterek, "İhale hazırlıklarımızı yaptık. Hızlı şekilde bir iki hafta içerisinde inşaatına başlayacağız.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda kalıcı ıslah çalışmaları yapılacağını belirterek, "İhale hazırlıklarımızı yaptık. Hızlı şekilde bir iki hafta içerisinde inşaatına başlayacağız. Bozkurt ilçesinde tamamıyla taşkın riskini bertaraf etmiş olacağız." dedi.

Yıldız, AA muhabirine, sel felaketinin yaşandığı gün Bozkurt'ta çok fazla yağış düştüğünü anımsattı.

Sel sularının ilçenin içinden akan kısımlarına müdahale ederek taş tahkimatı ve sedde yaparak dereyi tekrar yatağına çevirdiklerini anlatan Yıldız, "Bunu çevirdikten sonra şehir merkezinde bir rahatlama oldu. Arama kurtarma ve birtakım çalışmalara imkan sağlanmış oldu. Bu, bir iki gün bu şekilde devam etti. Aynı zamanda Bozkurt'un iki yakası arasında ulaşım kesilmişti. Köprüler, taşkın esnasında yıkılmıştı. Yaya köprüleri olsun, araç köprüleri olsun, geçiş sağlanamıyordu. Devlet Su İşleri olarak bize verilen görev üzerine iki köprüyü geçici olarak sağladık. Hemen bunu bir iki gün içerisinde sağladıktan sonra iki yaka arasında bağlantı sağlandı." diye konuştu.

Tüm bölgelerden iş makinelerini Kastamonu'ya getirdiklerine işaret eden Yıldız, bölgede 200 personelle 90'ı ağır 152 iş makinesinin çalıştığını belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Burada ilk bir hafta içerisinde arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına şehir içerisindeki destekle beraber, bir yandan dere yatağıyla ilgili çalışmalarımıza devam ettik. Bu arada iki acil köprü geçişimizin haricinde yine sanayi sitesi, Abana tarafında olan kısımda iş makinelerimizle menfezle beraber oradan bir geçiş sağladık. Yukarıda grup köy yolları var. Oralara ulaşımı sağlayan grup köy yolu burada kesilmişti. Bunun bağlantısını sağladık. Yine yukarıya doğru sıkıntılı yerler var. İş makinelerimizle devam edeceğiz. Bizim esas işimiz bundan sonrasında. Dere yataklarının önce geçici olarak ıslahını tamamlamak, kalıcı ıslah yapıldıktan sonra da taşkın riskini minimize etmek. Bunun için ne yapıyoruz? Bütün makinelerimizle, 90 iş makinemizin yaklaşık 40'ı Bozkurt'un Ezine Çayı üzerinde çalışıyor."

Ezine Çayı'nın yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğu, ortalama 100 metre genişliği olduğuna dikkati çeken Yıldız, çay üzerinde köprüler yapacaklarını söyledi.

Bununla ilgili tespitlerini yaptıklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Yatağın kalıcı ıslahıyla ilgili burada tespit ettiğimiz kesit genişliğine nazaran taş, duvar, betonarme veya beton şeklinde kalıcı ıslah çalışmalarımızı yapacağız. Duvarlı kesit dediğimiz kanalımızı yapacağız. Bunun da ihale hazırlıklarını yaptık. Hızlı şekilde bir iki hafta içerisinde inşaatına başlayacağız. Bozkurt ilçesinde tamamıyla taşkın riskini bertaraf etmiş olacağız. Taşkın riski her zaman olma ihtimali vardır. Taşkını hiçbir zaman 'tamamıyla önledik' diyemeyiz. Bu tür yerleşim yerlerinde her zaman tedbirli olmak durumundayız ama biz ıslah yapıları olarak gerekli tedbirimizi hızlı şekilde alacağız."

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika


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