DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı" - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı"

İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metre küp hamsuyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ'ın içme suyu ana isale hattının tamamlandığını söyledi.

İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metre küp hamsuyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ'ın içme suyu ana isale hattının tamamlandığını söyledi.

Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can,mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu belirten Genel Müdür Kaya Yıldız,"Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir.Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinde karşılanıyor. 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planını hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda 81,5 kilometrelik Elazığ İçmesuyu Ana İsale Hattı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla isale hattından maksimum 1820 lt/sn ham suyun arıtma tesisine iletimi sağlandı. İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı'ndan alınacak günlük 160.000 m hamsuyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacaktır.Arıtma Tesisinde ünitelere ait testler ve tesise girecek olan ham suyun içme ve kullanma suyu kalitesine getirilmesi için gerekli su analiz çalışmaları devam etmektedir. Suyun test ve analizleri tamamlandıktan sonra Elazığ Belediyesi'nce inşa edilen pompa ve isale hattı aracılığıyla Doğukent İçmesuyu deposuna akıtılacaktır"dedi.


Projenin su kaynağı Hamzabey Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılında su tutulduğunu anımsatan DSİ Genel Müdürü Yıldız," İçmesuyu İsale Hattının tamamı 143 km olup 81,5 km si ana isale, 61,5 km si şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi arasındaki bağlantı hattıdır. Ana İsale Hattı kapsamında, Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Sanat yapıları kapsamında 93 adet tahliye, 105 vantuz, 15 adet hat vanası, 4 adet branşman (Palu - Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 3 adet köprü, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez, 20 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaya Yıldız, Elazığ, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DSİ Genel Müdürü Yıldız,' Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]