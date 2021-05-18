DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Ilısu Barajı'ndan milli ekonomiye 1,9 milyar lira katkı sağlandı"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in, enerji üretimine başladığı geçen yıl 19 Mayıs'tan bugüne kadar 2,8 milyar kilowatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, söz konusu baraj ve HES'in ilk türbininin geçen yıl 19 Mayıs'ta devreye alındığı belirtildi.

İlk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbinin üretime başladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu barajın temelden yüksekliği, maksimum göl hacmi ve gövde hacmiyle Atatürk Barajından sonra Türkiye'nin 2'nci büyük barajı olduğu ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, açıklamada, barajın, sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, enerji üretimine başladığı geçen yıl 19 Mayıs'tan bugüne kadar 2,8 milyar kilowatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilmesinin mümkün olabileceği belirtildi.