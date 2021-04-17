DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat'taki İnandık Barajı inşaatını inceledi Açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında incelemede bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Yozgat'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İnandık Barajı inşaatını inceleyen Yıldız'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bugün ekibimizle gövde dolgu çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Barajımızın gövde dolgu çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Barajımızın temelden yüksekliği 63 metredir, 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Yerköy İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Yıldız'a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Barajlar ve DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkililerinin eşlik ettiği bildirildi.