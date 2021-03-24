DSİ Rize'de derelerde ki taşkın riskini azaltacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Rize'de derelerde taşkın riskini azaltacak taşkın kontrol sistemleri yapılacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Rize'ye yaptığı yatırımlarla içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

DSİ yatırımlarının tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu yatırımların aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağladığı aktarılarak, "DSİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar yeni iş sahaları ve gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. Rize ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki taşkın risklerini ciddi anlamda azaltmakta birlikte, vatandaşlarımız can ve mal kayıplarının da önüne geçmektedir." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda "Rize ili Güneysu İlçesi Taşlıdere Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi" işinin ihalesinin yapıldığını yapıldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'in ülkenin en çok yağış alan bölgesi olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu bölgede inşa ettiğimiz taşkın kontrol tesislerimiz son derece büyük önem arz etmektedir. Söz konusu işimizin 9 Şubat 2021 tarihinde sözleşmesini imzaladık. Taşkın kontrol projelerimizde estetik ve emniyet önceliğimiz. Projelerimizde çevre düzenlemeleri ve rehabilitasyon projeleri de yaparak halkımıza nezih yaşam alanları oluşturuyoruz. Projemiz tamamlandığımızda bir ilçemizde taşkın risklerini azaltmış olacağız. Projenin Rize'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Yıldız, diğer taraftan "Rize-Çayeli Büyükköy Beldesi Yan Dereleri Taşkın Kontrol Projesi" işinin de ihalesinin yapıldığını da belirterek, "Doğu Karadeniz ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Bu bölgede inşa ettiğimiz taşkın kontrol tesislerimiz son derece büyük önem arz etmektedir. Söz konusu işimizin 8 Şubat 2021 tarihinde sözleşmesini imzaladık. Projemiz tamamlandığımızda bir mahallemizde taşkın risklerini azaltmış olacağız. Projenin Rize ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.