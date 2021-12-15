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Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor - Son Dakika

Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor

15.12.2021 10:09
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Giresun'daki Batlama Deresi'nde dere tanzimi ve bent temizliği çalışması yürütülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Giresun'daki Batlama Deresi'nde dere tanzimi ve bent temizliği çalışması yürütülüyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en çok yağış alan Doğu Karadeniz Bölgesinde dere ıslahlarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

DSİ tarafından yapılan estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslahı projeleriyle hem taşkın risklerinin azaltıldığı hem de halkın can ve mal güvenliğinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, ıslah çalışmalarında idari imkanlarla yapılan makineli çalışmaların önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz illerinde makineli çalışmaların belirli periyotlar halinde devam ettiğini aktardı.

Olası afetlerde tedbir almak maksadıyla Giresun merkezdeki Batlama Deresi'nin muhtelif noktalarında, 2 dozer, 2 ekskavatör, 5 kamyon ve 1 paletli yükleyiciyle dere tanzimi ve bent temizliği çalışması yürütüldüğünü kaydeden Yıldız, "Çalışmalarımızı tamamladığımızda Batlama Vadisi'nde taşkın risklerini azaltmış olacağız. Ayrıca 22. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapım sözleşmesi imzalanan 'Giresun Merkez Batlama Vadisi Islahı 3. Kısım' işi kapsamında Batlama Deresi üzerine 6 kilometre taşkın kontrol yapısı ile birlikte 13 araç köprüsü inşa edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Tragger, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'un Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor - Son Dakika


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