Dsi İzmir'de Geleneksel Heyecan

Çalışanlar arasındaki "Uyum ve Koordinasyonu Güçlendirmek" amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde her yıl düzenlenen geleneksel "DSİ SPOR Bahar Futbol Turnuvası başladı. 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın başlama vuruşunu Bölge Müdürü Ali Fuat Eker yaparken; ilk maçta Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile 21. Şube Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Kıyasıya geçen mücadeleyi çok sayıda DSİ çalışanı izlerken, ilk maç 21 Şube Müdürlüğü'nün 5-3 lük galibiyeti ile sona erdi.

Eker"Personelimiz arasındaki uyum ve koordinasyon da gelişiyor"

DSİ SPOR Bahar Futbol Turnuvası'nın 10 kez düzenlendiğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker " Artık gelenek halini alan bu turnuva çalışanlarımız arasında özel bir havaya neden oluyor. Personelimiz hem eğleniyor hem de birbirleri arasındaki uyum ve koordinasyon gelişiyor. Benzer turnuva ve etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşil ve Beyaz Grup olarak iki ayrılan 8 takımın kıyasıya mücadelesi; yaklaşık 1 ay sürecek.