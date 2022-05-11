DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu - Son Dakika
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DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu

11.05.2022 09:26
DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen 7 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen 7 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu.

Olay, ilçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İhsan Beyazso isimli vatandaşa ait 7 adet büyükbaş hayvan, DSİ kanalına düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği olayda akıntıya kapılan hayvanlardan 4'ü telef olurken bir tanesi ise kesilmek zorunda kaldı. Hayvanlardan sağ kalan 2'si ise sahibine teslim edildi. - VAN

DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu
DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu
DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Van, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSİ kanalına düşen 7 hayvandan 4'ü telef oldu - Son Dakika
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