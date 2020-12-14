DSİ Kars Çayı'nda yaptığı şişme savağı test etti - Son Dakika

Kars Vadisi Projesi kapsamında Kars Çayı'nda DSİ tarafından yapılan şişme savak suyun önü kesilerek test edildi.

Kars Vadisi Projesi soğuk havaya rağmen devam ediyor. Bir taraftan çevre düzenlemesi yapılan bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) 24 Bölge Müdürlüğü tarafından Kars Çayı'nın arıtılması ve vadi projesi kapsamında suyun önünün tutularak şişirilmesi için yapılan şişme savak su tutularak kontrol edildi.

Proje'nin hayata geçirilmesiyle birlikte Kars'ın çehresini değiştirecek olan Kars Vadisi Projesi kent turizmine de önemli katkı sağlayacak.

Tarihi yapıların yoğunlukta olduğu bölgede yürütülen çalışmalar DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nce Kars Çayı Islahı işi kapsamında; dere yatağı ıslahı amacıyla 150 metre betonarme duvar imalatı ve yükseltilmesi, 2.90 metre yüksekliğinde 31 metre genişliğinde ruberdam (şişme savak) ve kontrol odası imalatları yapıldı. İmalatı yapılan şişme lastik savakla, dere üzerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir şelale oluşturularak Kars Çayı'nı Tarihi Taş Köprü 'den itibaren yaklaşık bin metre geriye doğru şişirilme işlemi yapılacak.

Test amaçlı su tutulması sonu bölgede bulunan tarihi yapılarak suya yansıması görenleri büyülerken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars, cazibe merkezi haline gelecek. - KARS