DSİ Kavşağında düzenleme - Son Dakika

Adıyaman'ın en önemli arterlerinden olan Atatürk Bulvarı'nda, DSİ Kavşağı düzenleniyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde yeni yapılan Hükümet Binası'nın hizmete açılmasıyla birlikte, bölgenin daha çok canlanacağı göz önünde bulundurularak, DSİ Kavşağı'nda düzenleme yapılıyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kavşak daha çok genişlenecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer; "Bulvar üzerinde güzel bir Hükümet Binası yapıldı. Binanın hizmete açılmasıyla birlikte, DSİ Kavşağı'nda trafik yoğunluğu artabilir. Söz konusu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kavşağı biraz daha genişletiyoruz. Bu kapsamda mevcut kaldırım ve orta refüjü yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, hizmete sunacağız" şeklinde bilgi verdi. - ADIYAMAN