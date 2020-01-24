DSİ Kırklareli'de 3 baraj ve gölet inşa etti - Son Dakika
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DSİ Kırklareli'de 3 baraj ve gölet inşa etti

6 saat önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, Kırklareli iline ve ilçelerine son 17 yılda 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiğini açıkladı.

DSİ Kırklareli'de 3 baraj ve gölet inşa etti, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, Kırklareli iline ve ilçelerine son 17 yılda 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiğini açıkladı.


Kırklareli'nde son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada, "Kırklareli ilimizde son 17 yılda 3 baraj 4 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.


29.8 bin dekar suyla buluştu


Aydın, "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kırklareli'nde kalkınmayı hızlandıracak Çayırdere Barajı ile 29 bin 830 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulmuştur. Tamamladığımız diğer iki baraj ise 2009 yılında Vize Sergen ve 2017 yılında Pınarhisar Kurudere Barajları ile toplam 6.830 dekar saha sulamaya hazır hale getirilmiştir. Yine 2005 yılında Merkez Dolhan Göleti, 2005 yılında Lüleburgaz Turgutbey Göleti, 2019 yılında Kofçaz 1 Göleti tamamlanarak hizmete alınmıştır.Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kırklareli'nde kalkınmayı hızlandıracak, İl'de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 1 göletin daha inşaatına devam ediyoruz" dedi.


Çiftçiye 84 milyon TL ilave zirai gelir


Kırklareli deyince akla bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, "Bereketli topraklara bereket katmak için 10 adet çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 200 bin 370 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 84 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projesi ile 36 bin 660 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak" dedi.


Son teknoloji atıksu arıtma tesisleri


Aydın, Ergene'deki kirlilikle de yoğun mücadele ettiklerini söyleyerek, "Diğer taraftan Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 2 tane kollektör hattı inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinden 4 tanesi Kırklareli'ndedir. Bu tesisler Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerini inşa ederek hizmete aldık" dedi. Kırklareli'nin bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, "Bu kapsamda Kırklareli'ne 72 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek, Kırklareli şehir merkezi ve 61 meskün mahal ve 46 bin 100 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 19 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir" diye konuştu. - KIRKLARELİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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