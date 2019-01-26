DSİ Kırklareli İçin Taşkın Uyarısı Yaptı
15 dakika önce
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Devlet Su İşleri
(DSİ) Kırklareli
112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırklareli ve Kayalı
barajları ile Dolhan göletinin ardından Bağlıca deresinin de son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle suyun kontrolsüz olarak akacağı belirtildi.
Barajlar, gölet, dere yatağının kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:39 Kaynak: AA
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