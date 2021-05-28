DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı - Son Dakika

DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kofçaz-1 Göleti ile Üsküp Barajı'nın rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi. Baraj, gölet, dere yatağının kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.

Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47

İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı

Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi

Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı