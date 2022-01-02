DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Üsküp Göletti rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.

Göletin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadeleri kullandı.