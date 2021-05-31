DSİ, Kırklareli'nde yağışlar nedeniyle dolan bazı göletler için kontrolsüz akış uyarısında bulundu - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, kentteki sağanaklardan dolan bazı göletler nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Evciler, Kurudere ve Dolhan göletlerinin, rezervuarları dolduğu için kontrolsüz akacağı ve suyun dere yatağından tahliye olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.