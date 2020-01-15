DSİ: "KKTC su temin projesindeki arıza teknik sebeplerden kaynaklanmıştır" - Son Dakika
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DSİ: "KKTC su temin projesindeki arıza teknik sebeplerden kaynaklanmıştır"

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ), KKTC'ye su temin projesindeki arızanın teknik sebeplerden kaynaklandığını ve arızanın giderilmesi için eylem planının yürürlüğe konduğunu açıkladı.

DSİ:

Devlet Su İşleri (DSİ), KKTC'ye su temin projesindeki arızanın teknik sebeplerden kaynaklandığını ve arızanın giderilmesi için eylem planının yürürlüğe konduğunu açıkladı.


KKTC'ye su temin projesi ile Türkiye'de inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Akdeniz'den KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletiliyor. DSİ, sistemde yaşanan arızayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu projenin deniz geçişi 66,5 kilometresi askılı boru hattı olmak üzere 80 kilometredir. Deniz geçişi isale hattında bin 600 mm çapında polietilen borular kullanılmıştır. Söz konusu projede 8 Ocak 2020 tarihinde saat 02.00'de deniz geçişi isale hattında arıza olduğu tespit edilmiş, 11 Ocak 2020 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, helikopterle olayın vuku bulduğu konumda inceleme yapmıştır. 13 Ocak tarihinde ise TCG Işın gemisinin sörvey çalışması, dalgıçların sualtı incelemesi ve gemideki ROV (robot) ile görüntü alımı işlemi yapılmıştır" denildi.


Açıklamada yapılan sörvey ve incelemeler neticesinde ulaşılan bulgular şöyle sıralandı:


"Deniz geçişi isale hattının deniz tabanından askılı kesime geçişteki ilk borusunun deniz tabanına kazıklarla sabitlenmiş ankraj bloğu üzerinde bulunan geçiş noktası ankraj elemanından (yarım Y-parçadan) sökülerek ayrıldığı ve borunun deniz yüzeyine çıktığı, askılı kesim borularını birbirine bağlayan ilk birleştirme elemanının (Y-parçanın) zincirinin askı kancasından ayrıldığı, Y-parçanın üst şamandırası ve askılı kesim ikinci borusu ile birlikte deniz yüzeyine çıktığı, deniz üstünde yüzer konuma geçen askılı kesim birinci borusu ile üst şamandıralı ilk Y-parça ve askılı kesim ikinci borusunun Anamur kıyısına paralel konuma geçtiği ve askılı kesim üçüncü borusunun bükülmüş olduğu tespit edilmiştir. Olay bölgedeki olumsuz hava şartlarından dolayı denizde meydana gelen dip dalgası neticesinde deniz tabanına döşenen son borudan sonra askıya geçen ilk borunun yerinden çıkması neticesinde teknik nedenlerden meydana gelmiş olup, sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Arızanın giderilmesi ve onarımın bir an evvel yapılması maksadıyla Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve tesisi yapan firma tarafından eylem planı yürürlüğe konmuştur. 09.01.2020 tarihi itibarı ile Geçitköy Barajı su kotu 92 metre olup, son 2 yılın ortalamasına göre KKTC'nin 8 aylık su ihtiyacını sorunsuz olarak karşılayabilecek su mevcuttur. Dolayısıyla onarım işleri KKTC'de herhangi bir su kesintisine mahal verilmeksizin tamamlanmış olacaktır." - ANKARA

Devlet Su İşleri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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