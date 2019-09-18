DSİ Konya'da 400 bin dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılacak İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil Sulama projeleri ile 400 bin dekar alan modern sulamaya kavuşturulacak. Projelerle 16 bin kişiye istihdam imkanı ve 55 milyon liralık gelir artışı sağlanacak.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil Sulama Projeleri ile yöre halkının modern sulamaya kavuşması amaçlanıyor.

İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projesi kapsamında 247 bin 500 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturmak için 35 bin boru döşendi. 3 bin 500 metre kanal inşasının yapıldığı ve yüzde 8'i tamamlanan projenin 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

İvriz Sol Sahil Sulama Yenileme Projesi'yle de 152 bin 800 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Projelerle 16 bin kişiye istihdam imkanı ile yıllık 55 milyon liralık gelir artışı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ülke ekonomisine doğrudan etki eden projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Modern sulama sistemini yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerine aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da çalışmalarımız devam ediyor. İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projemize başladık. Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi'ne de başlayacağız. Her iki projenin tamamlanmasıyla toplamda 400 bin dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bu büyük yatırımlar bölge tarımını daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını daha da artıracak. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."