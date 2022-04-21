DSİ Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı - Son Dakika
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DSİ Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı

21.04.2022 14:36
DSİ Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü, Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.

Ekipler, iş makinesi yardımıyla dere yatağını genişletilirken önceki yağışlarda suyla birlikte gelen ve köprünün ayaklarında biriken ağaç dallarını da temizledi.

İlçede 28 Aralık 2021 tarihinde sağanağın ardından Lüleburgaz Deresi taşmış, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinde 50 kişi tahliye edilmiş, evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarılmıştı.

Taşkında ağır hasar gören 3 bina Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmıştı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışması başlattı - Son Dakika


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