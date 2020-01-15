DSİ Manisa'da 15 baraj 10 gölet yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ Manisa'da 15 baraj 10 gölet yaptı - Son Dakika

DSİ Manisa'da 15 baraj 10 gölet yaptı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Manisa'da 17 yılda 15 baraj ve 10 gölet hizmete alındı.

DSİ Manisa'da 15 baraj 10 gölet yaptı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Manisa'da 17 yılda 15 baraj ve 10 gölet hizmete alındı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DSİ Manisa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilirken derelerdeki taşkın riski de azaltılıyor. Son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Manisa'da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu sürede aralarında Gördes Barajı'nın bulunduğu 15 baraj ve 10 göleti hizmete açtıklarını kaydetti.

Devlet Su İşleri, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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