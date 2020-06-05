DSİ, Manisa'da sulama hazırlıklarına başladı
Manisa'da haziran ayında başlayacak 2020 yılı sulama sezonunda Manisa ili ve ilçelerinde toplam 390 bin dekar tarım arazisinin sulanmaya başlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Manisa ilimizde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine...
Manisa'da haziran ayında başlayacak 2020 yılı sulama sezonunda Manisa ili ve ilçelerinde toplam 390 bin dekar tarım arazisinin sulanmaya başlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Manisa ilimizde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 507 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz." dedi.
Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Manisa'da 2020 yılı sulama sezonu başladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Manisa'daki sulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Manisa ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Aşağı Gediz Ovası Sulaması gelmektedir. İş kapsamında Salihli (Adala) Sulaması, Ahmetli Sulaması kapsamında Manisa Merkez ile Salihli, Ahmetli, Turgutlu ilçelerinde toplam 190 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 248 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Manisa genelinde 390 bin dekar alan sulanmaya başlayacak. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine toplam 507 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:21 Kaynak: İHA
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