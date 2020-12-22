DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak - Son Dakika

DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak

22.12.2020 08:30
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak, System.String[]

EDİRNE'de Meriç Nehri'nin suyu, DSİ'nin hazırladığı proje ile yer altı suları kuruma noktasına gelen Tekirdağ'daki organize sanayi bölgelerine taşınacak.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nin suyu, DSİ'nin hazırladığı proje ile yer altı suları kuruma noktasına gelen Tekirdağ'daki organize sanayi bölgelerine taşınacak. DSİ 11'inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, "Tekirdağ'daki OSB'lerin kullanma suyunu yaklaşık 160 kilometrelik boruyla yılda 227 milyon metreküp kullanma suyu sağlayacağız. Yaklaşık 3- 4 metre çapındaki borularla götüreceğiz. Götürürken de Tekirdağ bölgesindeki havzalara da 3 tane gölet yapmak istiyoruz" dedi.

Buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin üretildiği önemli merkezlerden Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Kuraklığın yaşandığı bölgede tarımın yanı sıra sanayi kuruluşlarının su kullanımı nedeniyle yer altı kaynakları kuruyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'inin tükendiğini söyledi. Tecer, "Tekirdağ bölgesinde 16-17 hektometreküp kadar bir yer altı suyu seviyesi kaldı. Yani bu tüketim biçimiyle yer altı su seviyesinden artık istifade edilemeyecek noktaya geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla yer altı suyu alarm veriyor" dedi.'YILDA 227 MİLYON METREKÜP SU TAŞINACAK 'Edirne'de bulunan DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, hazırladığı proje ile Tekirdağ'da kurulu bulunan organize sanayi bölgelerine, Meriç Nehri'nin suyunu taşıyacak. DSİ'nin hazırladığı proje ile 3-4 metre çapındaki dev borularla yılda 227 milyon metreküp su Meriç Nehri'nde Tekirdağ'daki Organize Sanayi Bölgeleri' ulaştırılacak.DSİ 11'inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, sınırdan giriş yapan Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin Edirne'de buluştuğunu belirterek, "Ondan sonra da Meriç Nehri olarak Saros Körfezi'ne boşalmakta. Meriç Nehri'nden akan suyu değerlendirmek için Tekirdağ'daki OSB'lerimizin kullanım suyu ihtiyacı için Meriç Nehri'nden alacağımız hatla Tekirdağ'a getireceğiz. Tekirdağ'daki OSB'lerin kullanma suyunu yaklaşık 160 kilometrelik boruyla yılda 227 milyon metreküp kullanma suyu sağlayacağız. Yaklaşık 3- 4 metre çapındaki borularla götüreceğiz. Götürürken de Tekirdağ bölgesindeki havzalara da 3 tane gölet yapmak istiyoruz. Bu göletlerle de sulanacak arazileri sulamak istiyoruz. Yani bir miktar tarım arazisine su götüreceğiz ama ana hedefimiz OSB'lerin kullanma suyunu sağlamak" diye konuştu. 'YER ALTI SULARI 250 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ' Tekirdağ organize sanayi bölgelerinde bulunan yer altı sularının 250 metrenin altına düştüğüne vurgu yapan Kuran, "Burada genellikle OSB'ler kuyuları kullandığı için kuyulara 250 metrenin altına kadar indi. Bunu yükseltmek için mecburen o kuyulardan vazgeçirmemiz lazım. Bunu yapmak için de geniş şekilde planlaması devam eden OSB'mizin su ihtiyacını bu projeyle sağlayarak kuyulardan su çekimini de azaltmış olacağız" dedi. '3 MİLYAR LİRA HARCANACAK' Meriç Nehri suyunu Çakmak Barajı bölgesinden 160 kilometrelik boru hattı ile taşıyacaklarını 6 yıl sürecek proje ile maliyetin yaklaşık 3 milyar lira olacağını anlatan Kuran, "160 kilometrelik hat Çakmak Barajı bölgesinden başlayıp Tekirdağ'daki OSB'ler bölgesine kadar gidecek. Güzergah üzerindeki sondajlar devam etmekte. Üç gölet yapılacak. O göletlerin de sondajları tamamlandığında projemizin planlaması da hızlı şekilde devam edecek. Büyük bir proje bu. Yaklaşık maliyeti 3 milyar lira civarında. Yapımı da uzun. 6- 7 yıl yapımı sürecek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 'ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Cem Fitoloğlu, suyun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, projenin uzun zamandır planlandığını söyledi. Fitoloğlu, "İnşallah gerçekleştirilecek. Biz de yer altı suyu sıkıntısı olduğu için fabrikalarımız kapasite artışı bile yapamıyorlar. Dolayısıyla bu kadar önemli olan su hayati bir önem kazanıyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşeni yaparak Meriç Nehri'nden su getirme projesini projelendirdi. Gerçi bizim Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde su sıkıntımız yok. Çünkü biz Marmara Vadisi'ndeyiz. Marmara Vadisi'nde olduğumuz için su tüketimi tamamen serbest. Fakat bizim dışımızda yani Çorlu 1 OSB'nin dışında bölgelerde çok ciddi anlamda su sıkıntısı söz konusu olduğu için DSİ Genel Müdürlüğü bu konuda planlamalar yaptı ve inşallah gerçekleşecektir. Gerçekleşirse bölgemizdeki kapasite artışları, sanayi anlamında daha da büyümesi söz konusu olacak. İnşallah hayırlı bir iş olacağına inanıyorum" diye konuştu.


- Edirne
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak
DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak

Meriç Nehri, Tekirdağ, Meriç, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DSİ, Meriç Nehri'nin suyunu Tekirdağ'daki OSB'lere taşıyacak - Son Dakika


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