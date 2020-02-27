DSİ misafirhanesi ve yemekhanesi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ misafirhanesi ve yemekhanesi hizmete açıldı - Son Dakika

DSİ misafirhanesi ve yemekhanesi hizmete açıldı

6 saat önce

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapıldı.

DSİ misafirhanesi ve yemekhanesi hizmete açıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapıldı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan "Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Misafirhane Tesisi ve Yemekhanesi" dualarla hizmete açıldı. DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın açılışını yaptığı tesisin açılış törenine Bölge Müdür Yardımcıları İnan Gündüz, Cengiz Köse, şube müdürleri ve DSİ personeli katılım sağladı.


Vatandaşların da kullanımına açık olacak tesiste 18 oda, 40 yatak kapasitesi ve yemekhane bulunuyor. - AYDIN

Devlet Su İşleri, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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