DSİ Nevşehir'de 3 baraj ve 1 gölet inşa etti - Son Dakika

DSİ Nevşehir'de 3 baraj ve 1 gölet inşa etti
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Nevşehir'de 17 yılda 3 baraj ve 1 gölet yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Nevşehir'de 17 yılda 3 baraj ve 1 gölet yapıldığını açıkladı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sosyal medya hesabından Nevşehir'de son 17 yılda yapılan çalışmaları paylaştı. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de yıllık 5, 14 milyon metreküp içme suyu sağladık. 143 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 38 bin 790 dekar araziyi sulamaya açtık ve 15 derenin ıslahını yatık" dedi. - NEVŞEHİR
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