DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi - Son Dakika

DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yalova'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yalova'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'da son dönemde yapılan ve planlanan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağına dikkati çekildi.

17 yılda Yalova'da tamamlanan içme suyu tesisleri ile 262 bin 234 kişinin ihtiyacını karşılayacak Kurtköy Derivasyonu kaynağından Gökçe Barajına ilave yıllık 13 milyon metreküp içme suyu temin edildiği hatırlatılan açıklamada, "Bunun dışında 17 yılda tamamlanan 2 adet sulama tesisi ile toplam 6 bin 860 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca, Yalova'nın bereketli topraklarına 7 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz." denildi.

Yalova'da 9 adet baraj ve 7 adet sulama tesisinin proje ve planlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 2003 yılından bugüne kadar 34 bin 700 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığı ifade edildi.

Taşkınların tüm dünya ve ülkede büyük can ve mal kayıplarına da yol açtığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilinde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 7 dere ıslahı ile 11 adet yerleşim yeri ve bin 217 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. İnşaatı devam eden 2 adet taşkın koruma tesisi ile biri il merkezi, biri ilçe merkezi, 2 adet köy ve 700 dekar arazinin taşkından korunması sağlanacaktır. Ayrıca planlama ve proje safhasındaki HES'lerin kurulu gücü 1,50 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 7,30 milyon kilowatt saattir."

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur" Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı

Son Dakika Haberleri
14:57 Kuşadası'nda 2 işçinin metan gazından ölümüne 15 yıl hapis istemi
14:57 Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir."
14:57 Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen...
14:56 Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi
14:56 Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]