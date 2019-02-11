DSİ'nin Bayburt'taki Çalışmaları

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, Bayburt
'ta 6 baraj inşa ettiklerini, 11 baraj ile 6 göletin yapımının ise devam ettiğini bildirdi.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'un hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldıklarını belirtti.
Son 16 yılda tamamladıkları 6 baraj ile vatandaşların yüzünü güldürdüklerine dikkati çeken Aydın, "Bayburt için çok önemli bir tesis olan Demirözü
Barajı ile 112 bin 600 dekar zirai arazi sulanacak ve Bayburt tarımına büyük katkı sağlanacak. Sulanacak bu arazinin 25 bin dekarı sulamaya açıldı." ifadesini kullandı.
Aydın, Bayburt'un mümbit topraklarını suyla buluşturarak ilin kalkınmasını hızlandırma adına 11 baraj ile 6 göletin daha yapımının devam ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Son 16 yılda tamamladığımız sulama tesisleri ile 74 bin 550 dekar arazinin sulamasını sağlayarak çiftçilerimize 36 milyon lira gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 106 bin 120 dekar araziyi daha sulayacağız. Bayburt şehir merkezinin içme suyu problemini de 2011 yılında inşa ettiğimiz 23 kilometrelik isale hattı ile çözdük. Masat ve Dilenci su kaynaklarında Bayburt şehir merkezine yıllık 8,33 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ederek şehrin içme suyu problemini çözdük."
Son 16 yılda Bayburt'ta inşa ettikleri taşkın koruma tesisleriyle halkı ve toprağı koruduklarını vurgulayan Aydın, "43 taşkın koruma tesisi ile Bayburt şehir merkezi, 39 meskun mahal ve 7 bin 710 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 11 taşkın koruma çalışmamız da devam ediyor. Yine Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı 2. kısım işi ile Bayburt şehir merkezi taşkın hasarlarından korunacak. Şehrin çehresini değiştirecek bu projenin inşaat çalışmaları devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, bu projelerin yapılmasında destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'ye şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.