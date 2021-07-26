DSİ'nin Çanakkale'deki yatırımları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Çanakkale'deki yatırımları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kurumlarının kente yaptığı yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşmaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edip, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini kaydeden Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çanakkale Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Barajın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Baraj gövde kazılarının yapılarak batardo dolgusunun tamamlandı. Gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 477 bin metreküp Yenice Kovancı Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 327 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."