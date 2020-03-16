DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor - Son Dakika Ekonomi

DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor

7 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'a yapılan yatırımlar sürüyor.

DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'a yapılan yatırımlar sürüyor.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa- Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanalı alt kısmında kalan sahalar ile Tekağaç Sulaması Projesi'nde altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, yıl içerisinde bitirilmesi planlanan Tekağaç Sulaması Projesi'nin yüzde 86'sı tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bozova, Hilvan ve Karaköprü ilçelerine bağlı Gazibey, Yemişli, Kavalık, Angaç, Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, Söğütlü, Güvercin ile Alanlı mahallelerindeki 31 bin dekarlık arazi, modern tarım yöntemleriyle sulanmaya başlanacak.

Bölgede, sulu tarımın yapılması ile birlikte ürün çeşitliliği, verim ve istihdamın büyük oranda artmasının yanı sıra 2020 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 600 bin lira katkı sağlanması bekleniyor.

Gaziantep

DSİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente devasa yatırımlar yapıldı. Gaziantep şehir merkezine yıllık 47,3 milyon metreküp içme suyu sağlanırken, 1 milyon kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı.

İlde, 6 baraj ve 3 gölet inşa edilerek toplamda 278,73 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldı, 203 bin 930 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 163 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

Adıyaman

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Adıyaman'a önemli yatırımlar yapıldı.

Adıyaman şehir merkezine yıllık 33 milyon metre küp içme suyu sağlandı, 300 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı. Çalışmalar kapsamında, 2 baraj ve 1 gölet inşa edildi.

DSİ tarafından 111 bin 80 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 68 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşa edilen Çetintepe Barajı'nın da yüzde 59'u tamamlanırken, inşaat çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi projesi sayesinde, 22 bin 745 dekar mümbit arazi daha sulamaya açılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
16:14
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:09:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]