DSİ'nin Karabük'teki gölet yatırımıyla 2 bin 450 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük Eskipazar ilçesindeki Haslı Göleti'nin tamamlanmasının ardından 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1540 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 772 bin 591 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, DSİ'nin Karabük'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Haslı Göleti'nin tamamlanmasıyla gölette depolanacak suyla 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Yıldız, gölet ulaşım yolu ve malzeme ulaşım yollarının tamamlandığını aktararak, *Gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazı imalatlarına devam edilmektir. Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 873,20 metreküp olan Karabük Eskipazar Haslı Gölet'inin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1540 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 772 bin 591 lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.