DSİ'nin Kastamonu'daki sulama projeleri

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kastamonu ve ilçelerinde DSİ'nin yatırımlarıyla bu yıl 87 bin 669 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 364 milyon liralık katkı sağlandığını bildirdi.

Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmanın yanı sıra, tarımda su tasarrufu sağlamayı ve çiftçilerin kazançlarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu yöntemle önemli oranda su tasarrufu sağlandığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Aydın, Kastamonu'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 1 Ekim'de tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Kastamonu ilimiz ve ilçelerimizde toplam 87 bin 669 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kastamonu il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 87 bin 669 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 364 milyon lira katkı sağlandı. Son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. "