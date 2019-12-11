DSİ'nin Şanlıurfa'da yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'da yaptığı yatırımların derelerdeki taşkın ve ve içme ve kullanma su temini etme riskini azaltığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada Birecik ve Halfeti ilçelerinin içmesuyu teminini sağlayacak proje inşaatında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Projelerin kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmaların tamamlanması ile Birecik ve Halfeti ilçelerindeki 163 bin kişi nüfusa 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunun temin edilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Fırat Nehrindeki pompa istasyonu rehabilite edilecek ve çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak içmesuyu arıtma tesisine iletilecektir. Aynı şekilde Halfeti İlçesinde Değirmendere Kaynağından alınacak temiz su; çelik boru hattıyla Eski Halfeti'ye iletilecek ve terfi istasyonlarıyla Yeni Halfeti İlçesinde yapılacak depolara iletilecektir. Ayrıca Yeni Halfeti deki su deposu Durak kaynağından da beslenecektir."

Geçen yıl başlanan Birecik İçmesuyu Arıtma Tesisi kazı çalışmalarının bu yıl tamamlandığı belirten Aydın Birecik İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaat işlerinin devam ettiğini kaydetti.