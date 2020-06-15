DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak hedefleriyle, Konya'nın Altınekin ilçesinde 247 bin 080 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülke tarımında söz sahibi olan ve tahıl ambarı olarak bilenen Konya'da toplulaştırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Konya 11. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesinde sona gelindiğini bildiren Yıldız, Altınekin ilçesine bağlı Akçaşar, Borukkuyu, Hacınuman, Koçaş, Koçyaka ve Yenikuyu mahallelerinde toplam 247 bin 80 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmasında tapu tescil işlemlerinin bir kısmının tamamlandığını açıkladı.

Toplam 350 kilometre tarla içi yol inşa edildiği bilgisini veren Yıldız, "Toplulaştırma çalışmaları ülke tarımı için, düşünüldüğünden büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmalarla parseller büyütülür, her parsel yola ve suya kavuşur. Kamu yatırımı ve sulama yatırımı maliyetleri düşer. Modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Ulaşım maliyetleri azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Aslına bakılırsa toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçinin üretim konforu artar. Maliyetlerdeki azalma ve verimdeki artış sayesinde çiftçinin geliri yükselir." ifadelerini kullandı.

Hem Konya hem de ülke genelinde bu kapsamda önemli faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projesi ile Konya Kapalı Havzası'na farklı havzalardan su temin etmeye başladık. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla temin edilen su miktarını daha da artıracağız. Sulama şebekesinin modernize edilmesini sağlamak ve arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak zorundayız. Konya'da bütünleşik ve sürdürülebilir bir su ve toprak yönetimi anlayışıyla maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz. DSİ olarak ülkemizin suyuna da toprağına da sahip çıkıyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."