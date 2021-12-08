DSİ'nin yatırımlarıyla Edirne'deki köyler taşkınlardan korunuyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Edirne'ye yaptığı yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini en aza indiriyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.

Edirne merkez ve Havsa ilçesinde taşkınlara neden olan derelerle ilgili başlatılan Islah Projesi'nin sürdüğünü aktaran Yıldız, çalışmaların 2022'de tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yıldız, taşkın koruma inşaatlarında yüzde 26'llık fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Necatiye köyü Yukarıyalı Deresi üzerinde bin 150 metre uzunluğunda çift taraflı betonarme duvar, yaya köprüsü, menfez, Bakışlar köyü Köy İçi Deresi üzerinde 550 metre uzunluğunda çift taraflı beton ağırlık duvar, menfez ve Menekşesofular köyü Köy İçi Deresi üzerinde 370 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, Korucuköy Deresi üzerinde 500 metre uzunluğunda çift taraflı beton ağırlık duvar, imalatları yapılmakta. Çalışmalarda fiziki olarak yüzde 26 gerçekleşme sağlandı.

Havsa'ya bağlı Necatiye, Bakışlar ve merkez ilçedeki Menekşesofular köylerinin taşkınlarından korunması işinin tamamlanmasıyla 3 köy taşkın zararlarından korunmuş olacaktır."