DSİ, Ocak ayından itibaren 162 adet toplu makinalı çalışma yaptı

DSİ tarafından yapılan açıklamada, "Dere ıslahları ile insanların can ve mal emniyetini sağlıyoruz. Son 17 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu ve arıtma tesisi, atık su arıtma tesislerini, hidroelektrik santralleri inşa ederek ve dereleri ıslah ederek bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduk" denildi.



Dere ıslahlarında estetiğe özel önem verildiğinin altı çizilen açıklamada, "DSİ olarak dere ıslahları ile tarım alanlarımızı koruduk, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle "estetiği, emniyeti ve ekonomiyi" ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz. Ülke genelinde toplu makinalı çalışmalarla dere yatakları temizlenirken muhtemel taşkın zararlarının önüne geçiliyor. Böylece can ve mal kayıplarının yaşanması da önleniyor. Bu tesisler doğrudan taşkınları önleyerek ortaya çıkması muhtemel zararları bertaraf ettikleri gibi yeni ekonomik faaliyetlere de zemin hazırlıyor. Kasım ayı itibari ile son 17 yılda toplamda 4876 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttık. Bununla birlikte DSİ Genel Müdürlüğü olarak 1954 yılından bu yana 9.894 adedi taşkın koruma tesisini tamamlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen eylem planları kapsamında şu çalışmaların yapıldığı belirtildi:



"Birinci üç aylık eylem planı kapsamında 73.498 kişi ve 153 hektar alan taşkınlardan korunmuştur.



İkinci üç aylık eylem planı kapsamında 1.061.756 kişi taşkınlardan korunmuştur.



Üçüncü üç aylık eylem planı kapsamında ise 21 adet meskun mahal taşkınlardan korunmuştur.



180 günlük eylem planı kapsamında da 25 adet meskun mahalin taşkınlardan korunması hedeflenmektedir"



Makineli çalışmalar devam ediyor



Bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar toplam 162 adet toplu makinalı çalışma yapıldığı belirterek, "2019 yılında yürütülen çalışmalar ile toplam 12 milyon 614 bin 250 dekar tarım alanı ve yerleşim yerlerinin taşkın riski azaltılmıştır. DSİ birim fiyatları ile 477 milyon TL'lik katkı sağlanmıştır" denildi. - ANKARA