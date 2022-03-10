DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı

10.03.2022 12:57
DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu'da son 19 yılda 3 baraj, 1 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu'da son 19 yılda 3 baraj, 1 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da bugüne kadar 4 içme suyu tesisi tamamladıklarını ifade etti.

Bu tesisler ile 561 bin 223 kişinin ihtiyacını karşılayacak yıllık 38,77 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirten Yıldız, Karadeniz'in önemli illerinden Ordu'ya son 19 yılda 1 milyar 617 milyon 42 bin 86 lira yatırım yaptıklarını, 3 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini aktardı.???????

Bu barajların en önemlisinin Topçam Barajı olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajın temelden yüksekliği 122 metredir. 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Ayrıca enerji maksatlı olan Topçam Barajı ile yıllık 200 kilovat saat enerji üretilmektedir. Diğer barajımız Ordu Üniversite Barajı, 35,50 metre yüksekliğinde olup 208 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Bir diğer barajımız İlküvez Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 41,85 metredir. 1,09 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir."

Yıldız, Ordulu vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu vurguladı.

Kentin su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda Aybastı, Çağlayan, Gölköy Kırtaş, Korgan ve Kumru barajlarının yapım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yıldız, Çamaş, Çatalpınar, Mesudiye, Perşembe ve Şahsene barajlarının ise proje ve planlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ordu'da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 70 taşkın koruma tesisi ile Ordu şehir merkezi ile 68 yerleşim yeri ve 4 bin 760 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarına dikkati çeken Yıldız, 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, Ordu'da son 19 yılda 15 hidroelektrik enerji tesisinin işletmeye alınarak yıllık 1,53 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlandığını kaydetti.

???????

YORUMLAR
500
TRAKYA'DA BARAJLAR DOLDU, NEHİRLERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ TRAKYA'DA BARAJLAR DOLDU, NEHİRLERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ Manavgat Barajı'ndan bırakılan su, şelale esnafını harekete geçirdi- Megafonla uyarılan esnaflar malzemelerini suyun ulaşamayacağı alanlara taşıdı Manavgat Barajı'ndan bırakılan su, şelale esnafını harekete geçirdi- Megafonla uyarılan esnaflar malzemelerini suyun ulaşamayacağı alanlara taşıdı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Baraj, Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Son Dakika! Antalya'daki tarihi zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement